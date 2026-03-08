7日夜、名古屋市千種区で酒を飲んで車を運転し、歩行者をはねて逃げた疑いで20歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】飲酒運転で信号無視 横断歩道渡っていた男性をひき逃げか 男（20）逮捕 名古屋・千種区 逮捕された名古屋市北区の自称会社員・上原一響容疑者（20）は、7日午後9時ごろ、酒を飲んだ状態で乗用車を運転し、千種区井上町の交差点に赤信号を無視して進入。 横断歩道を歩いて渡っていた64歳の男性をはね、そのま