◇オープン戦ヤクルト4―2西武（2026年3月8日高知・春野）ヤクルト先発・高梨裕稔は4回を投げて2安打無失点で4奪三振。「前回登板の課題を修正できたし、全体的にうまく投げることができた」と振り返った。2回まで打者6人で抑えて3奪三振。ボール球が先行する場面もあり3回は無死一、二塁のピンチを背負ったが、無失点でしのいだ。