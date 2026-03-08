イランへの攻撃はやまず、これまでに1300人以上が死亡、戦火は周辺国にも拡大しています。イランの国営メディアはこれまでに学校や病院などが攻撃を受けたと報じていて、赤新月社によりますと民間人1332人が犠牲になったということです。イランの首都テヘランでは7日、3つの燃料貯蔵施設が攻撃を受けました。イスラエル軍は「イランの脅威を排除するためだ」と攻撃を認めています。一方、周辺国ではアメリカ軍基地や関連施設を狙っ