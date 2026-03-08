◆オープン戦日本ハム５ｘ―４ロッテ（８日・エスコン）日本ハムの水谷瞬外野手が８日、劇的なサヨナラ弾で大叔母と２４歳に別れを告げた。９回先頭でバックスクリーンへ運ぶサヨナラ弾。９日に２５歳の誕生日を控え、２４歳最後の打席を最高の形で飾った。子どものころ一緒に暮らし、６日に亡くなった母方の大叔母への手向けの一発でもあった。打った瞬間、水谷は確信を持って走り始めた。センターへ真っすぐに伸びた打球は