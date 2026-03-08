◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）阪神の育成・嶋村麟士朗捕手が、“マン振り”で支配下昇格へアピールした。２点を追う８回１死、フルカウントから１３８キロのカットボールを豪快にはじき返してプロ１号。「三振ＯＫくらいの気持ちで当てに行かずに、全力でマン振りでいこうと思った結果です」。６日・ソフトバンク戦（甲子園）では甲子園初安打を記録し、波に乗る男がこの日もバットで結果を残した。藤川監督の