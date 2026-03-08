◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）巨人が開幕戦の相手、阪神との接戦を制した。３回２死一塁、松本がディレードスチール成功。捕手が捕球に集中する瞬間の一瞬のスキをついて、捕球と同時にスタートする作戦が見事に決まった。７回には無死一、二塁からダルベックの中飛で二塁走者の佐々木だけでなく一塁走者の泉口もタッチアップして二塁に進んだ。その後の１死二、三塁、キャベッジの打席で相手の内野は前進