岐阜県本巣市の観光農園でイチゴ狩りが最盛期を迎えています。 【写真を見る】「30個食べた」赤く実った大粒のイチゴを… 観光農園でイチゴ狩りが最盛期 岐阜・本巣市 ここでは、甘みと酸味のバランスに優れた岐阜県特産の「濃姫」など7種類のイチゴが栽培されています。 この時期は家族連れや若者で賑わっていて、訪れた人は赤く実った大粒のイチゴを味わっていました。 （来園者）「甘い」「30個くらい食べた。目標の50個に