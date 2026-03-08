大相撲春場所初日（８日、大阪府立体育会館）、幕内伯乃富士（２２＝伊勢ヶ浜）が幕内欧勝馬（２８＝鳴戸）に敗れて黒星発進。相手にはたき込まれて土俵に落ちた際には、左足を押さえて悶絶する場面もあった。今場所前、師匠の伊勢ヶ浜親方（３４＝元横綱照ノ富士）から暴力を振るわれたことが発覚。師匠と共に日本相撲協会から事情聴取を受けた。伊勢ヶ浜親方は春場所を休場し、正式な処分は場所後の理事会で決定する見通し。