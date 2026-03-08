◆大相撲春場所初日（８日・エディオンアリーナ大阪）横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）に押し出され、黒星スタートとなった。過去７勝２敗の相手を突き放せず、右を差されると引いてしまい、自滅した。横綱昇進後、初の黒星は時間にして５秒７だった。昨年の九州場所で左肩を痛め、途中休場。先場所はその影響が心配されたが、強行出場。１０勝５敗とし、２場所連続で優勝を逃した。「こんなに長くてつ