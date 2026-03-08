三重県の尾鷲神社で8日、役目を終えたひな人形などを供養する「人形供養」が行われました。尾鷲神社では語呂合わせで毎年3月8日の「お宮の日」にいらなくなった人形などの供養をしています。8日は朝早くからひな人形やぬいぐるみなど子供たちに大切にされてきた人形およそ500体が持ち込まれました。人形は境内に並べられ、宮司のお祓いを受けました。