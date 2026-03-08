高市早苗首相は2026年3月19日に米トランプ大統領と首脳会談を行うが、その席でイラン攻撃の協力・支援を求められるのではないかが心配される。元大阪府知事の橋下徹氏（弁護士）は3月8日放送の「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）で、威勢よく安請け合いするような「口先番長だけはやめてもらいたい」と求めた。外務省は、自衛隊派遣要請を言わせないように必死橋下氏は「アメリカの方がね、ホルムズ海峡のタンカーを守るとい