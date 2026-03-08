秋田朝日放送 サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグのブラウブリッツ秋田は８日アウェーでモンテディオ山形と対戦しました。後半１３分に佐川のゴールで先制したブラウブリッツはリードを守り切り１対０で勝ちました。ブラウブリッツの次の試合は１５日でホームで栃木ＳＣと戦います。