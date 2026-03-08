秋田朝日放送 鈴木農林水産大臣が８日秋田県を訪れ、この冬の大雪による農業被害の状況などを視察しました。 鈴木大臣がやってきたのはナシの産地である大館市の中山地区です。この冬の大雪によるナシの枝折れや枝を支える棚の被害について現状を確認しました。大館市の石田市長からは雪害からの早期営農再開に向け、国の支援を求める要望書が手渡されました。 鈴木農林水産大臣：「想像以上に厳しいなと感じる。『心が折