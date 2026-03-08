公明党県本部は8日、臨時の県本部大会を松本市内で開き、空席となっていた県代表に川上信彦県議を選出しました。公明党県本部川上信彦新代表「新しい政治の流れの中で地域の声を国政へ届け生活者のための政治を着実に前へ進める」公明党県本部の新代表に決まったのは飯田市・下伊那郡区選出の川上信彦県議です。平谷村出身の55歳で村職員を経て、2019年の県議選で初当選し現在2期目です。川上新代表は「一人一人の声を聞き、地域