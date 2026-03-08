【メルボルン共同】自動車のF1シリーズ開幕戦、オーストラリア・グランプリ（GP）は8日、メルボルンで決勝が行われ、ポールポジション（PP）からスタートしたメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が優勝し、通算6勝目を挙げた。同じメルセデスのキミ・アントネッリ（イタリア）が2位。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が3位だった。昨季の総合王者、マクラーレンのランド・ノリス（英国）は5位。5年ぶりに復帰