◇オープン戦ヤクルト4―2西武（2026年3月8日高知・春野）ヤクルト打線に待望の一発が飛び出した。2―2の8回1死一、二塁で長岡が右翼に決勝3ラン。ベンチに戻るとナインから「第1号！第1号！」と笑顔で声を掛けられた。練習試合も含めた今春の対外試合で巨人とともにノーアーチだったが、11試合目にしてチーム初本塁打。長岡は「そんなに出てなかったかと、ちょっとビックリ」と話した。池山監督は「待望の一発が出