「オープン戦、楽天０−０ＤｅＮＡ」（８日、静岡草薙球場）ＤｅＮＡ・石田裕太郎投手が先発し、４回を１安打無失点、９奪三振の好投を見せた。初回から二回の先頭打者・黒川まで４者連続奪三振。１４０キロ中盤から後半の直球に、楽天・前田健太投手から直接伝授されたというバックドアスライダーを駆使し、イニング数をはるかに上回る「Ｋ」を刻んだ。「きょうは三振を取るというテーマでした。三振が取れたらボールも前に