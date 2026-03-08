フジテレビ系アニメ「サザエさん」（日曜後6・30）の8日放送で、2月22日に89歳で死去したイクラちゃんの初代声優、桂玲子（かつら・れいこ）さんを追悼した。テロップで「放送以来昨年まで波野イクラ、リカちゃん、かおりちゃんの声優を務めていただいていた桂玲子さんが逝去されました」と伝え、「ワンパクでかわいらしいイクラちゃんクラスのマドンナ的存在のかおりちゃんやちょっとおませなリカちゃんもその巧みな表現力