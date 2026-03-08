安青錦（左）が寄り切りで若元春を破る＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所初日（8日・エディオンアリーナ大阪）3場所連続優勝、横綱昇進を目指す大関安青錦が小結若元春を寄り切って白星発進した。両横綱は横綱初制覇を狙う豊昇龍が新小結熱海富士を寄り切ったが、3場所ぶりの優勝を目指す安青錦は若隆景に押し出された。若隆景は初金星を獲得した。大関琴桜は義ノ富士を上手投げで退けた。元大関の関脇勢は霧島が藤ノ川を