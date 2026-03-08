日本陸連は1日、「MGC（マラソングランドチャンピオンシップ）シリーズ」2025〜26年の女子王者を発表し、佐藤早也伽（積水化学）が輝いた。佐藤は今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考で陸連が定める最上位基準を満たし、優先的な出場権を手にした。出場について佐藤は「これからじっくり考えたい」と話すにとどめた。