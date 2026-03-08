【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は７日、プエルトリコと米国で１次ラウンドが行われ、Ａ組のプエルトリコ、Ｂ組で優勝候補の米国、Ｄ組のベネズエラが２連勝とした。米国９―１英国米国は五回、シュワーバーの２ランなどで５点を奪って逆転し、その後も加点。英国は先頭弾を含むイートンの３安打に封じられた。「初回は脚の感覚なかった」米国の先発は、昨季２年連続