「グランプリレース・Ｇ１」（８日、川口）４枠の高橋義弘（４３）＝川口・２９期＝がＳから先頭を譲らずに逃げ切り勝ち。２年連続４回目の大会制覇を達成した。Ｇ１の優勝は通算５回目。２着は岩見貴史（飯塚）、３着は永井大介（川口）だった。グランプリレースは高橋のためにある。８周回の４１００メートルを一度もトップを明け渡さずに終えた。２年連続で４回目の優勝を手に入れた。「何も言うことはない。感無量です」