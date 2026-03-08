中東に滞在していた日本人を退避させるため、政府が手配したチャーター機がオマーンの首都マスカットを出発しました。8日夜、日本に到着する予定です。外務省によりますと、チャーター機はUAE（アラブ首長国連邦）とオマーンからの出国を希望する日本人などを乗せ、日本時間の午前10時40分過ぎにマスカットを出発しました。マスカットには、UAEのドバイとアブダビからバスで退避した90人が未明に到着していました。また、イランか