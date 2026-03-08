日本代表候補にも名を連ねた経験を持つ山ノ内勇登が所属するオーラル・ロバーツは、2025－26シーズンのレギュラーシーズンが終了。NCAAトーナメント出場をかけたカンファレンストーナメントに臨むも、3月6日（現地時間）に行われた準々決勝で敗れている。 福島県出身で現在22歳の山ノ内は208センチのフォワード。幼少時代を日本で過ごすとその後はアメリカへ。2021&