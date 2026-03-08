俳優・渡邊圭祐が、今秋全国順次公開予定（3月20日よりイオンシネマ釧路先行公開）の映画『2126年、海の星をさがして』で、自身にとって初となる映画単独主演を飾る。本作では、北海道・釧路市を舞台に、大ヒットゲームの続編舞台を地元へ誘致しようと奮闘するゲームオタクの青年・巌役を担当。さらに、4月29日には、大ヒットコミックの実写映画化となる『SAKAMOTO DAYS』の公開も控えている。福田雄一監督が手がけ