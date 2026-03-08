3月9日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、佐久間大介（Snow Man）と小沢仁志が登場！さらに、佐久間の母・兄・弟の3人が緊急参戦。何も知らされていない佐久間は、突然の家族の登場に「マジで!?」と大混乱！東京都江戸川区葛西出身の佐久間と、東京都新宿区百人町出身の小沢。葛西で生まれ育った佐久間は、幼少期に家族で通ったレストランや友人たちと遊んだ葛西臨海公園での思い出を家族の証言とともに振り