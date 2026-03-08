警察官をドライバーのようなもので刺して逃走したとして逮捕された男が、覚醒剤を使用した疑いで再逮捕されました。覚醒剤取締法違反（使用）の疑いで再逮捕されたのは、東近江市の無職・増倉順二容疑者（５３）です。また、同居する４６歳の女も同じ容疑で逮捕されています。警察によりますと、２人は２月１７日から２６日までに覚醒剤を使用した疑いです。警察は２人の認否を明らかにしていません。増倉容疑者は先月２６