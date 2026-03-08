愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太六冠(23)がカド番に追い込まれている王将戦七番勝負の第5局が8日始まりました。王将のタイトル4連覇中の藤井六冠は挑戦者・永瀬拓矢九段(33)に対し、ここまで1勝3敗と黒星が先行していて、負ければタイトルを失います。8日午前9時から栃木県大田原市のホテルで始まった第5局の対局は後手の藤井六冠が角換わりを避け、力戦模様となっています。対局は、9日夜に決着する見込みです。