おととしの能登半島地震発生後、初となる石川県知事選挙の投票が進んでいます。石川県知事選には、いずれも無所属で、▼新人の前金沢市長・山野之義氏（63）、▼再選を目指す現職の馳浩氏（64）、▼新人で共産系の団体が擁立した黒梅明氏（78）の3人が立候補しています。震災からの復興を前に進める県政のかじ取り役を決める選挙。投票は一部を除き、午後8時まで行われ、即日開票されます。