◇オープン戦西武2―4ヤクルト（2026年3月8日高知・春野）開幕ローテーション入りを狙う5年目左腕の西武・菅井信也が快投を披露した。ヤクルト打線を3回まで打者9人のパーフェクトに抑えるなど、4回まで無安打投球。テンポ良く45球で1四球のみの無失点に封じた。特に右打者の外角へのチェンジアップが威力を発揮し「カウントも空振りも取れた。ストライク先行でいけたのも良かった」育成出身で昨季は5勝。さらなる飛