東京・世田谷区の砧公園で、きのうに続き、再び木が倒れて駐車場の車2台が巻き込まれました。けが人は出ていません。警視庁などによりますと、きょう正午ごろ、世田谷区にある砧公園の駐車場で木が倒れました。車2台が巻き込まれましたが、けが人はいませんでした。公園を管理する事務所によりますと、倒れたのは高さ10メートルを超えるヒマラヤスギで、原因を詳しく調べています。砧公園では、きのうも桜の木が倒れて女性が下敷き