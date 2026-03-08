アメリカ、イスラエルによる攻撃が続くなか、イランのペゼシュキアン大統領は「我が国に対して攻撃や侵略が行われるならば、応じざるを得ない」と述べ、徹底抗戦する姿勢を改めて強調しました。記者「集まった人たちは、イランから手を引けと声をそろえています」こうした中、アメリカではイラン攻撃に対する抗議デモが行われ、ニューヨークのマンハッタン中心部にも多くの人が集まり、街を練り歩きました。デモ参加者「アメリカで