◇練習試合清水3―0沼津（2026年3月8日三保グラウンド）J1清水は8日、JFL沼津と練習試合（45分×2本）を行い、3―0で快勝した。3トップの頂点で先発したFW高橋利樹（28）が1ゴール1アシストと結果を残し、攻撃をけん引した。前半12分、ハイプレスで相手のビルドアップを引っ掛けると、MF嶋本悠大のパスを受けて右足を振り抜き先制。同27分には前線でボールを奪い、GKを引きつけてラストパスを送り、MF松崎快の追加点をお