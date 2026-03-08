アメリカ、イスラエルによる攻撃が続くなか、イランのペゼシュキアン大統領は「我が国に対して攻撃や侵略が行われるならば、応じざるを得ない」と述べ、徹底抗戦する姿勢を改めて強調しました。アメリカ・デラウェア州の空軍基地を訪れたトランプ大統領。イランの攻撃によって死亡した6人のアメリカ軍兵士の遺体を遺族らとともに出迎えました。アメリカとイスラエルのイランに対する攻撃は7日も続き、イスラエル軍は首都テヘランに