８日午前１１時２０分頃、長野県坂城町中之条の住宅で、女児（４）が自宅の井戸に落ちたと母親から１１９番があった。長野県警千曲署や消防によると、女児は肩まで水につかっており、約３０分後に救助された。低体温症の疑いがあり、ドクターヘリで同県安曇野市の病院に搬送された。意識はあったという。井戸は深さ約６メートルで水深は約１メートル。現在は使われておらず、井戸のそばに蓋があった。同署が女児が落下した原