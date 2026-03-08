アメリカのトランプ大統領は7日、イランでの軍事作戦について「非常に順調だ」と主張する一方で、地上部隊の派遣には否定的な考えを示しました。トランプ大統領の発言には戦略の「ぶれ」が見え隠れします。アメリカ・トランプ大統領：我々は圧勝している。邪悪な帝国を壊滅させた。戦いはまだ続く。トランプ大統領はイラン軍を壊滅させたと自賛した上で、今後も軍事作戦を続ける考えを示しました。一方で、「躊躇（ちゅうちょ）し