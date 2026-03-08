3月9日21時放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に、Snow Man・佐久間大介と小沢仁志が登場。さらに、佐久間の母・兄・弟の3人が緊急参戦する。何も知らされていない佐久間は突然の家族の登場に「マジで！？」と大混乱。【写真】映画『スペシャルズ』でも共演している佐久間大介＆小沢仁志東京都江戸川区葛西出身の佐久間と、新宿区百人町出身の小沢。葛西で生まれ育った佐久間は、幼少期に家族で通ったレストランや友人た