ニカラグア代表のソフトバンク助っ人ジーター・ダウンズがＷＢＣのオランダ戦（ローンデポ・パーク）に「２番・二塁」で先発出場。５回１死二塁から二塁打を放つと、同点の８回２死一塁で勝ち越し２ラン。父の母国で代表入りしたソフトバンクの助っ人は大興奮でダイヤモンドを一周した。だが、チームは９回２死二、三塁からの３ランで逆転サヨナラ負けとなった。ソフトバンク・小久保裕紀監督は「ダウンズもホームラン打ってる