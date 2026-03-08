◆バスケットボールＢ１リーグ第２４節レバンガ北海道９２―７２横浜ＢＣ（８日・横浜アリーナ）Ｂ１中地区の横浜ビー・コルセアーズはレバンガ北海道に７２―９２で敗れ、ホーム２連戦は連敗に終わった。前日は敗れたものの、９８―１００と接戦に持ち込んだが、この日はオフェンス力で圧倒された。横浜アリーナには２日間で合計２万４６８４人が来場したが、ファンに勝利を届けることはできなかった。ラッシ・トゥオビヘッ