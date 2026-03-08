◆大相撲春場所初日（８日・エディオンアリーナ大阪）東前頭筆頭・若隆景（荒汐）が、横綱・大の里（二所ノ関）を押し出し、初金星を挙げた。過去２勝７敗の相手に、低い姿勢で右を差し、引いてくるところを一気に押し込んだ。会心の相撲で大の里を撃破した。左おっつけで右差しを封じ、たまらず相手が引いたところを一気に押し出した。「集中して土俵に上がれた。思った通りに取れた」。三役経験豊富な実力者は、意外にも初め