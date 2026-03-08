元「モーニング娘。」で女優・久住小春が８日までに自身のＳＮＳを更新し、ＷＢＣ侍ジャパンの初戦の現地観戦に訪れたことを明かした。インスタグラムで「台湾戦ホームラン見れました」とつづり、ユニホーム姿で鏡越しの自撮りショットや、バルコニー席からの眺めなど複数枚を併せて公開した。この投稿にファンからは「ＢＯＸ席からの眺め良すぎー！ユニフォームもいいね」「まじ！？凄すぎたね…」「羨ましい」「最高！」「