Da-iCEが、2025年10月より4都市8公演で開催したアリーナツアー本作には、「CITRUS」、「スターマイン」、「I wonder」をきっかけにDa-iCEを知ってくれた新たなファンに、Da-iCEをより知ってもらう為の”EntranCE(入口)”と位置付けたツアーの本編映像を収録。さらに豪華盤にはツアードキュメンタリー映像や、2025年9月に出演した＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞、そして年末に出演した＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞のライブ映像も特