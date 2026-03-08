◆バスケットボールＢ１リーグ第２４節レバンガ北海道９２―７２横浜ＢＣ（８日・横浜アリーナ）Ｂ１東地区のレバンガ北海道は横浜ＢＣに９２―７２で快勝した。日本代表のＳＧ富永啓生（２５）らポイントゲッターに厳しいマークが集まる中で、島谷怜（２５）が両チーム最多の１６得点を決めるなどＰＧ陣が大健闘。横浜ＢＣとのアウェー２連戦を連勝で終え、トーステン・ロイブルヘッドコーチ（ＨＣ、５３）は「選手たちを誇り