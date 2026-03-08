京都・南座で「花形歌舞伎特別公演曽根崎心中物語」を上演している。映画「国宝」の劇中劇で登場し、ヒロインお初の「死ぬる覚悟が…」のセリフで、歌舞伎ファンだけではなく、全編を見たい！という映画ファンも駆けつけ、歌舞伎を見たことがない層も巻き込み、大入り満員となっている。 【写真】「国宝」主演の吉沢亮も観劇！壱太郎、右近らと超笑顔 「曽根崎心中」は元々、近松門左衛門作の世話物浄瑠璃で1703年に初演