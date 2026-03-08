百年構想リーグは第5節を終えた明治安田J1百年構想リーグの第5節が各地で開催された。全10試合のうち8試合が行われた結果を受け、EASTでは鹿島アントラーズが首位、WESTではガンバ大阪が首位に立った。EASTでは、鹿島アントラーズが東京ヴェルディに2-0で勝利し、勝ち点13で首位となった。 浦和レッズは水戸ホーリーホックに2-0で勝利し、勝ち点10で2位に位置している。 FC東京は横浜F・マリノスに3-0で勝利した結果、浦和と勝