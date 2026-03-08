大相撲3月場所初日、木曽郡上松町出身の御嶽海は白星スタートです。4場所ぶりの勝ち越しを懸けて土俵に上がる西前頭十五枚目の御嶽海。初日は東前頭十六枚目、朝白龍を押し出しで破り、白星スタートとなりました。9日は西前頭十六枚目、金峰山との一番です。