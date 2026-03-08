◇「U−NEXTBOXING5」ボクシングWBC世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦ノックアウトCPフレッシュマート《12回戦》岩田翔吉（2026年3月15日横浜BUNTAI）WBC世界ライトフライ級級2位の岩田翔吉（30＝帝拳、15勝12KO2敗）の挑戦を受ける、WBC同級王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）が8日、成田空港着便で来日した。初来日を果たしたノックアウトは「準備は万端。相手の研究もしてきた