昨年阪神からトレードで日本ハムに移籍した島本浩也投手（33）が自身のインスタグラムで関西との“違い”を実感する写真を投稿した。島本はストーリーズに短い動画を投稿。「球場出たら吹雪」と本拠地・エスコンフィールドから屋外に出た瞬間、周りが降雪で白銀となっている様子だった。奈良生まれで昨年まで関西を出たことがほとんどなく、雪が身近にはなかった左腕。あらためて新天地に来たことを感じる場面だったようだ。