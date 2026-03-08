きょうの県内は雪や冷たい雨が降り寒い一日となっています。県内は冬型の気圧配置となって午前を中心に雪が舞い、富山駅周辺では傘をさして歩く人の姿がみられました。富山市と富山空港では先月9日ぶりに1センチ以上の降雪量を観測し、積雪量は、一時富山市で3センチ、富山空港で4センチ、富山市猪谷で6センチを観測しました。また、日中の最高気温は富山市で7.8度、高岡市伏木で7.4度と平年を3度ほど下回り寒い一日となっています