◇オープン戦ロッテ4―5日本ハム（2026年3月8日エスコンF）ロッテの先発・西野は4回9安打4失点。2回に6連打で3点を失う結果となったが、3本はバント安打で、記録には残らない守備のミスがあった。無死一、三塁から水野にスクイズを決められたが、二塁手の上田のベースカバーが遅れ、内野安打に。なお無死一、二塁から奈良間がセオリー通りに三塁前に送りバント、これを三塁手の寺地が前に出る判断ができず、西野が処理して